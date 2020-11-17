До травня на COVID-19 перехворіють 40% українців - імунолог

В Україні до травня на COVID-19 перехворіє приблизно 40% населення, і немає сенсу блокувати епідемічний процес, його доведеться пройти.

Таку думку висловив завідувач лабораторії імунореабілітології Інституту імунології та мікробіології ім. Мечникова Андрій Волянський в інтерв'ю Укрінформу.

"Насправді невідомо, коли отримаємо її (вакцину від Covid-19 - ред.) і в якій кількості, скільки людей зможуть зробити щеплення безкоштовно. На мій погляд, це обговорення взагалі є передчасним, і Україна встигне пережити першу хвилю до появи вакцини. Зараз треба думати про те, що до травня приблизно 40% населення будуть інфіковані і можна прогнозувати близько 40 000 летальних випадків. При тому, що на сьогодні маємо близько 10 000", - сказав Волянський.

Відповідаючи на запитання, чи з такими прогнозами щодо захворюваності запровадження зараз тотального карантину допомогло б якомога більшій кількості людей дочекатися вакцинації, лікар-імунолог заявив, що звісно будь-який локдаун спрацював би, але не вважає це доцільним, оскільки люди мають перехворіти і пережити першу хвилю ковіду. "Попри те, що наразі величезна кількість ланцюжків запущена, вдалося б їх зупинити. Але я не розумію, навіщо це робити: треба, щоб люди хворіли, пережили першу хвилю. Немає сенсу блокувати епідемічний процес, його все одно доведеться пройти", - сказав Волянський.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 17 листопада лабораторно підтверджені 557 657 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 11 968.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 557 657 осіб; одужало – 250 983 особи; летальних випадків – 9 856; проведено ПЛР-тестувань – 3 979 421.