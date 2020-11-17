Принципових змін у «коронавірусу-мутанта» не зафіксували - імунолог

Локальні мутації коронавірусу на даний час є, але принципових змін, які б вплинули на його здатність до поширення чи зміну тактики лікування, не зафіксовані.

Про це заявив завідувач лабораторії імунореабілітології Інституту імунології та мікробіології ім. Мечникова Андрій Волянський в інтерв'ю Укрінформу.

«Щосекунди у коронавірусі SARS-CoV-2 тривають мутації, одні закріплюються, інші ні, але за час нинішньої пандемії виявлено вже кілька тисяч різних ізолятів (ізолят – виділений вірус, властивості якого не вивчені. Ізолят з достатньо вивченими для ідентифікації властивостями - це штам - ред.). Усе це якісь локальні мутації, але принципових змін коронавірусу немає. І системи, які застосовуються для тестування, є ефективними, і вакцини, які розробляються щодо цих класифікацій вірусу, теж повинні бути ефективними, поки не зафіксовано принципових змін вірусу», - розповів Волянський.

При цьому він не виключає, що радикальні мутації COVID-19 можливі у майбутньому, і тоді доведеться створювати і нові тест-набори, і нові вакцини.

«Насправді працює універсальний природний механізм: є менш стабільні і більш стабільні віруси, і вірус грипу, і коронавірус, схоже, відносяться до таких, що активно мутують, але не більше. Коронавірус мутує постійно і незалежно від того, як сприймає його господар. Поки, повторюся, не зустрічав інформації про значущі зміни, які вплинули б на, скажімо, його здатність до поширення (і тим більше на тактику лікування заражених), на необхідність створення нових наборів для діагностики і нових вакцин», - підкреслив лікар-імунолог.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи є ймовірність, що РНК-вакцина, розроблена американською компанією Pfizer і німецькою BioNTech, буде на 100% актуальною, поки вірус радикально не мутує, Волянський зазначив, що наразі про 100% ефективності будь-якої нової вакцини взагалі говорити не можна. «Можна говорити умовно, що ефективність вакцини є високою – 80, або навіть 90 відсотків. Але проблема в іншому: вакцини, які містять РНК або ДНК, раніше не застосовувалися масово ніде у світі. І через свою високу ефективність вони можуть привести до несподіваних несприятливих побічних ефектів», - сказав він.

На його думку, серед таких побічних ефектів може бути провокація аутоімунних та онкозахворювань, оскільки в організм вводиться не фрагмент вірусу, а ділянки ДНК або РНК на якомусь носії, а носій зазвичай - теж вірус. «І віддалені наслідки такої вакцинації можуть бути виявлені через кілька років», - зауважив лікар-імунолог.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 17 листопада лабораторно підтверджені 557 657 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 11 968.

Американська компанія Moderna, яка нині розробляє вакцину від коронавірусу (COVID-19), заявила, що їхній варіант показав ефективність 94,5% запобігання вірусу у людей.

Раніше американська компанія Pfizer і німецька BioNTech, які нині розробляють вакцину проти коронавірусу (COVID-19), заявили, що їхній варіант показав ефективність на понад 90 % щодо запобігання вірусу у людей.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 54 896 579 випадків коронавірусної інфекції, зокрема 1 325 422 летальні, одужали 38 197 709 людей.