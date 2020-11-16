МОЗ оцінить дієвість карантину вихідного дня через два тижні

Дієвість карантину вихідного дня оцінюватиметься за динамікою госпіталізацій, і зробити це можна буде за два тижні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказала заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

“Ми оцінимо дієвість карантину вихідного дня за динамікою госпіталізації, для цього треба, щоб пройшло 10-14 днів. Після оцінки того, як діє карантин вихідного дня, ми будемо пропонувати наступні кроки, наступні рішення”, - сказала Микичак.

Вона наголосила, що карантин вихідного дня покликаний перервати ланцюг поширення хвороби та зменшити навантаження на систему охорони здоров’я.

За її словами, недотримання у деяких містах карантину вихідного дня ставить під загрозу і бізнес, який таким чином хочуть захистити, і, відповідно, збільшується навантаження на лікарів.

Заступник міністра підкреслила, що в лікарнях бракує не лише лікарів, а й середнього та молодшого персоналу, а також технічного персоналу.

"Ми, медики, пропонуємо малому та середньому бізнесу, перетворювати проблеми у нові можливості... Ми просто просимо роззирнутися та знайти інші додаткові види доходу, де можна заробляти під час карантину, надаючи дистанційно послуги... Наші лікарні радо нададуть тимчасові робочі місця усім малим підприємцям, які зараз у вимушеному простої. Лікарням та центрам екстреної меддопомоги дуже потрібні сильні і здорові робочі руки - це економісти, бухгалтери, санітари, техніки, працівники пральні та кухні, водії, сторожі, вахтери, різнороби. Допоможіть медицині вистояти та врятувати життя кожного з нас", - заявила Микичак.

Як повідомляв Укрінформ 11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення відмовитися від адаптивного карантину та встановити на території всієї країни обмеження "помаранчевого рівня", а також на три тижні вводиться карантин вихідного дня.

Станом на 16 листопада в Україні лабораторно підтверджено 545 689 випадків захворювання на COVID-19, зокрема за добу 9832.