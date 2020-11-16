Слідчий ДБР у справах Майдану помер від коронавірусу

Від COVID-19 помер слідчий ДБР у справах Майдану Андрій Єна, який тривалий час він був ключовим слідчим у справі розстрілів протестувальників 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці Адвокатська дорадча група.

"У нас дуже сумна новина. 11 листопада від коронавірусу помер слідчий у справах Майдану Андрій Єна. Це велика втрата для нас і для розслідування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Єна тривалий час був ключовим слідчим по епізоду розстрілу протестувальників 20-го лютого на вулиці Інститутській.

"Єна організовував і проводив слідчі експерименти на Алеї Небесної Сотні по цьому епізоду. Координував велику кількість учасників, експертів. Працював з потерпілими і свідками, досліджував, упорядковував відео. Це дуже великий обсяг копіткої і важливої слідчої роботи", - наголосили в Адвокатській дорадчій групі.

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Як повідомлялося, станом на 16 листопада в Україні лабораторно підтверджено 545 689 випадків захворювання на COVID-19, за добу 9 832 нових.