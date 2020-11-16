Помер новообраний мер Конотопа

Олександр Луговий, який на виборах 25 жовтня був обраний міським головою Конотопа, помер від хвороби.

Про це повідомив у Фейсбуці народний депутат Ігор Молоток, передає Укрінформ.

"Пішов з життя новообраний міський голова Конотопа Олександр Луговий. Страшна звістка і велика втрата. Він переміг на виборах і відчайдушно боровся за життя з підступною хворобою. Здавалось, що найстрашніше вже позаду, але це було не так", - йдеться у повідомленні.

Місцеве видання SumyToday інформує, що Луговий помер від ускладнень COVID-19.

"Олександр Луговий захворів ще до виборів, був у лікарні у Києві, а 31 жовтня писав у Фейсбуці, що йде на поправку", - зазначає видання.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори. У мери Конотопа Луговий балотувався як самовисуванець і набрав 37% голосів.

Фото: Facebook