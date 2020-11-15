Сироїд підбила підсумки Львівського безпекового форуму

У Львові завершився щорічний Львівський безпековий форум, який цього року відбувався у форматі експертного онлайн марафону. Участь у дискусії взяли понад 30 експертів та 350 учасників із понад 15 країн.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу розповіла співголова Львівського безпекового форуму, лідерка партії «Об’єднання «Самопоміч», заступник голови Верховної Pади України у 2014-2019 рр. Оксана Сироїд.

Протягом шести днів експерти обговорювали актуальні теми міжнародної безпеки, зокрема роздумували над майбутнім світу у постковідний час, напрацьовували стратегію стримування Росії у Чорному морі та шукали рішення для сучасних інформаційних викликів для безпеки.

«Львівський безпековий форум від самого початку ставив перед собою мету досліджувати ті питання, які не є на поверхні. Залучати людей з різного середовища, які думають над проблемами, які не обговорюють повсякчас, але є надзвичайно важливими. Ми говоримо про природу проблеми і способи її подолання», - розповіла Сироїд.

Вона зазначає, що цього року експерти присвятили своє обговорення двом ключовим темам, в яких вдалося заглибитися і подивитися на їх природу. Перша панель – це взаємодія в Чорному морі, «тому що українцям просто нав’язали твердження, що немає альтернативи Мінським домовленостям і всі глубаються з ТКГ в одному і тому ж, але це нас ні на грам не наближає до вирішення питання, як нам протистояти Росії», - зауважила Сироїд. А такою альтернативою на думку фахівців є співпраця в Чорному морі, одним з ключів вирішення цієї проблеми.

«Три дні ми обговорювали, якою б могла бути взаємодія в Чорному морі, зважаючи на безпекові, торговельні, ресурсні інтереси всіх чорноморських країн. На основі цього побудували алгоритм, що б могло бути зроблено для того, щоб об’єднати зусилля в Чорному морі і послабити вплив Росії», - розповіла співголова форуму.

Експерти дійшли до таких ключових ідей: країни повинні дивитися на використання природних ресурсів, які є в Чорному морі і будувати спільну стратегію доступу до них; думати, як захистити торговельні шляхи; відзначали важливість військових навчань в чорноморському регіоні, більшу взаємодію країн НАТО з державами регіону, взаємодію з Туреччиною, щоб посилити баланс в Чорному морі.

Два останні дні експерти Львівського безпекового форуму осмислювали тему поширення інформації. «Більшість дискусій про інформаційні загрози зводяться до протидії дезінформації чи кібератакам, однак, проблема є набагато глибшою. Це є взаємодія інформації і людини. Бо людина тепер має не лише фізичну оболонку, а й інформаційну, адже всі ми знаходимося в цифровому просторі», -розповіла Сироїд. А також додала, що дезінформація - це вже є похідним від цього.

Фахівці задумалися, як можна це змінити, бо технічних інструментів для цього замало. «Ми повинні переосмислювати людські права з точки зору взаємодії людини з інформацією», - підсумувала вона.

Як повідомляв Укрінформ, Львівський безпековий форум відбувався вже вчетверте за сприяння Трасту Чорного моря Німецького фонду Маршала, Відділу публічної дипломатії НАТО та Фонду Ганса Зайделя.

У зв’язку із пандемією COVID-19 Львівський безпековий форум 2020 проходив з 9 по 14 листопада у форматі експертного онлайн марафону.