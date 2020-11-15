Традиційні засоби для захисту від дезінформації вже не спрацьовують – експерт

Люди не захищенні правом від неправдивої інформації, і єдиний "гачок", за який може зачепитися людина для захисту в правовому полі від дезінформації – це Декларація прав людини.

Таку думку висловила головна редакторка Euromaidan press Аля Шандра на Львівському безпековому форумі, який з 9 по 14 листопада проходить в онлан-форматі, передає кореспондент Укрінформу.

«Єдине за що ми б могли зачепитися для захисту людини від дезінформації – це Декларація прав людини. Там ідеться про те, що людина має право діяти і вживати певних заходів, щось робити. Тобто, ми мусимо відстоювати своє право не бути обманутими. Люди не хочуть бути маріонетками в руках маніпулятора. Це питання на застосування певних засобів, але проблема в тому, що такого права, як право на доступ до інформації без обману по суті не має в декларації», - зауважила Шандра.

На її думку, ця проблема виникла, через технології, які домінують в нашому світі, саме тому є стільки дезінформації . У ті часи, коли була прийнята Декларація прав людини, то можна було використовувати для свого захисту традиційні методи.

«Ви могли озвучити свою думку чи погляд, і таким чином захистити свої права. А зараз ми говоримо про боротьбу людини із штучно створеною реальністю, ми зараз живемо у зовсім іншій концептуальній рамці. І тому нам слід чітко сформулювати, що саме ми намагаємося захистити, а тоді вже шукати інструменти», - резюмувала Шандра.

Як повідомляв Укрінформ, Львівський безпековий форум-2020 присвячений пошуку цінностей нового світового безпекового порядку, а також захисту інформаційної ідентичності людини в умовах зростаючої інформатизації суспільства. Львівський безпековий форум відбувається вже вчетверте за сприяння Трасту Чорного моря Німецького фонду Маршала, Відділу публічної дипломатії НАТО та Фонду Ганса Зайделя.

У зв’язку із пандемією COVID-19 Львівський безпековий форум 2020 проходить у форматі експертного он-лайн марафону