Зупинка громадського транспорту призвела б до повного локдауну - МОЗ

Зупиняти роботу громадського транспорту, зокрема метро, зараз в Україні не можна, бо це призведе до повного локдауну.

На цьому наголосив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, повідомляє Укрінформ.

"Зараз багато так званих експертів почали розводити демагогію, що робити з метро, що робити транспортом в будні дні. Але транспорт і метро - це критична інфраструктура, і ми не можемо його зупинити, тому що ... це призведе до повного локдауну, якого не витримає наша країна", - заявив керівник МОЗ.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 листопада в Україні лабораторно підтверджено 525 176 випадків захворювання на COVID-19, з них 9508 летальних, уже одужали 238 811 осіб. За добу виявлено 12 524 нові випадки коронавірусної хвороби.

З 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня, який триватиме щонайменше до кінця осені.

Згідно з постановою уряду, з 14 листопада 2020 р. до 30 листопада 2020 р. на території України в період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка забороняється приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень навинос; приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах та в інших закладах розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів; діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів.

Водночас у цей період дозволено надання фінансових послуг, роботу фінансових установ, діяльність інкасації, операторів поштового зв'язку, роботу установ медичної та ветеринарної практики, продовольчих магазинів, діяльність АЗС та СТО.