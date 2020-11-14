Зупинка громадського транспорту призвела б до повного локдауну - МОЗ
На цьому наголосив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, повідомляє Укрінформ.
"Зараз багато так званих експертів почали розводити демагогію, що робити з метро, що робити транспортом в будні дні. Але транспорт і метро - це критична інфраструктура, і ми не можемо його зупинити, тому що ... це призведе до повного локдауну, якого не витримає наша країна", - заявив керівник МОЗ.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 листопада в Україні лабораторно підтверджено 525 176 випадків захворювання на COVID-19, з них 9508 летальних, уже одужали 238 811 осіб. За добу виявлено 12 524 нові випадки коронавірусної хвороби.
З 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня, який триватиме щонайменше до кінця осені.
Згідно з постановою уряду, з 14 листопада 2020 р. до 30 листопада 2020 р. на території України в період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка забороняється приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень навинос; приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах та в інших закладах розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів; діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів.
Водночас у цей період дозволено надання фінансових послуг, роботу фінансових установ, діяльність інкасації, операторів поштового зв'язку, роботу установ медичної та ветеринарної практики, продовольчих магазинів, діяльність АЗС та СТО.