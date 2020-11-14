В Україні за час пандемії на COVID-19 захворіли 26,4 тисячі медиків

В Україні за час пандемії на COVID-19 захворіли 26 422 медичні працівники, з них 258 померли.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За весь час пандемії в Україні захворіло 26 422 медичні працівники, з яких померли 258 медичних працівників. Я хочу закцентувати увагу на цих цифрах. Медичні працівники є тими людьми, які не просто перебувають на передовій цієї війни з COVID-19, бо це саме війна, вірус щодня забирає життя українців... За 8 місяців вони просто виснажені. Вони кожного дня рятують людей", - підкреслив міністр.

За його словами, уряд намагається компенсувати медикам фізичні та психологічні затрати, і встановлені надбавки та підвищення зарплат медпрацівникам - це не остаточні заходи для їх підтримки.

"Це ще далеко не те, що ми хочемо, і не те, що ми зробимо. Заробітна плата медичних працівників має бути достойною і справедливою. Але не все вимірюється грошима. Моральне навантаження, психологічне, яке вони отримують, воно дуже важке. Підтримаймо їх в цій боротьбі", - закликав міністр.

Він наголосив, що єдиний спосіб для цього - зменшити навантаження на систему охорони здоров'я, адже що менше людей хворітиме, то менше буде госпіталізовано.

Як повідомлялося, станом на 14 листопада в Україні лабораторно підтверджено 525 176 випадків захворювання на COVID-19, з них 9508 летальних, уже одужали 238 811 осіб. За добу виявлено 12 524 нові випадки коронавірусної хвороби.