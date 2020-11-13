Клінічні симптоми COVID-19 проявляються через дві доби – лікарка

Клінічні симптоми COVID-19 проявляються через дві доби, тому чимало людей не знають, що є інфікованими.

Як передає Укрінформ, про це зазначила керівник Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко, повідомляє преслужба Львівської ОДА.

«Дуже багато людей навколо нас є інфікованими. Частина з них про це не знає, оскільки вірус виділяється ще за 2 доби до появи перших клінічних симптомів. Така людина поширює вірус. Тому важливо, щоб інфіковані люди були виявлені та отримали медичну допомогу», - розповіла Іванченко.

Медик закликає при появі симптомів, які характерні для коронавірусу, обмежити контакти із навколишнім оточенням та звернутись до свого лікаря.

«Велике прохання, якщо у вас піднялася температура, виник кашель, надзвичайно сильна загальна слабкість, відчуття важкості в грудях - не йдіть на роботу, не сідайте в маршрутку, не спілкуйтеся зі знайомими, друзями. Адже ви в цей час можете виділяти вірус і становити небезпеку для навколишніх»,- наголосила Іванченко

Вона, додала, що чимало людей пов’язують таку симптоматику із застудою, переохолодженням чи іншими захворюваннями, проте насправді вже можуть бути активними носіями.

Центр громадського здоров’я МОЗ України роз’яснює: людина з безсимптомним перебігом є хворою, у якої явні симптоми не розвинулись. Зазвичай після такого перебігу формується імунітет, як і у людей, що хворіли з вираженими симптомами.

Також симптоми можуть бути відсутні в інфікованої людини протягом інкубаційного періоду. Зараження відбулося й організм почав взаємодіяти з вірусом, але симптоми захворювання ще не встигли розвинутись, проте мають з’явитись пізніше.

Зазвичай найбільша здатність поширення збудника в період, коли розвиваються симптоми або за короткий час до цього. Інфікована людина може залишати краплинки виділень з вірусом на поверхнях. Щоб уникнути контакту з виділеннями хворої людини через предмети, важливо часто та ретельно мити руки з милом або обробляти їх спиртовмісним антисептиком. Також важливо обробляти поверхні, до яких часто торкаються.

На Львівщині за увесь час COVID-19 підтверджено у 36000 осіб. Померли 1035 людей. Одужали від коронавірусної інфекції 23728 осіб. У 1928 пацієнтів медики вперше взяли ПЛР-проби. За минулу добу підтверджено методом ПЛР наявність коронавірусу у 465 мешканців області.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 12 листопада, в Україні зафіксували 11 787 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли 512 652 особи; одужали – 233 849 осіб; летальних випадків – 9 317.