Після COVID-19 на депресію та безсоння страждають 20% людей

Британські вчені з'ясували, що в кожної п'ятої людини, яка перехворіла на коронавірус (COVID-19), виявляють психічні розлади упродовж 90 днів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Люди хвилюються, що ті, хто пережив COVID-19, матимуть більший ризик проблем із психічним здоров'ям, і наші висновки показують, що це ймовірно», - заявив професор-психіатр із Оксфордського університету Пол Геррісон.

У ході свого дослідження вчені проаналізували 69 млн електронних медичних карток у США, включаючи понад 62 тис. випадків коронавірусу.

Вони з’ясували, що упродовж трьох місяців після здачі позитивного тесту на коронавірус у кожного п’ятого пацієнта, який перехворів на COVID-19, вперше діагностували ознаки тривоги, депресії або безсоння.

Дослідження також виявило, що у людей з наявними психічними захворюваннями на 65% частіше діагностували COVID-19, ніж у тих, хто їх не мав.

«COVID-19 впливає на центральну нервову систему і тому може безпосередньо збільшити подальші розлади. Але це дослідження підтверджує, що це ще не вся історія, і що цей ризик (захворіти на COVID-19 – ред.) збільшується через попередні проблеми зі здоров’ям», - зазначив професор Саймон Весслі з Королівського коледжу у Лондоні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 12 листопада у світі зареєстрували 52 440 865 випадків коронавірусу, з них 1 289 747 летальних і 36 676 965 випадків одужання.