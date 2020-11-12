Риб’ячий жир проти COVID-19: що відомо вже зараз?

Це може стати простим і дешевим способом протистояння COVID-19. Але потрібні ґрунтовніші дослідження - і вони вже починаються

Поки людство чекає на вакцину і ліки проти COVID-19, у наукових і медичних колах не вщухає обговорення можливої користі вітаміну Д для профілактики і попередження ускладнень хвороби. А, як відомо, потужним джерелом вітаміну Д є старий добрий риб'ячий жир, відомий багатьом ще змалку своїм неприємним смаком. Нині, з останнім стало легше – засіб переважно випускається у формі капсул, його ціна починається від 30 гривень. Риб'ячий жир призначали дітям для профілактики рахіту. А зараз учені пов’язують дефіцит вітаміну Д із більшим ризиком виникнення ускладнень при COVID-19 і продовжують іще активніше вивчати його властивості. Цей вітамін ще називають вітаміном сонця, оскільки 90-відсоткову норму ми отримуємо під сонячними променями, і набагато менше з їжі. Зменшення світлового дня з переведенням годинника і карантин тільки посилюють його нестачу. А тут – цей несмачний риб’ячий жир…

Учені майже не сумніваються, що вітамін Д працює

Про позитивний вплив вітаміну Д на здатність організму протистояти COVID-19 учені і медики говорили ще на початку пандемії. А все тому, що вітамін Д пов’язують із підсиленням опірності організму інфекційним захворюванням. Тоді ж у медичних центрах було розгорнуто відповідні дослідницькі програми. І от тепер – настав час перших результатів.

Про одне із нещодавніх досліджень йдеться в газеті Daily Express. Вчені з Британії на чолі з лікарем Гаретом Девісом виявили вражаючу кореляцію між тяжкістю COVID-19 і широтою, оскільки в північній півкулі, де поширений сезонний дефіцит вітаміну Д, були зареєстровані більш тяжкі випадки коронарвірусної інфекції (дослідники аналізували щоденні глобальні звіти про смерті й одужання від хвороби).

Доктор Девіс непохитний у своєму висновку: «Дефіцит витаміну Д є домінуючим фактором ризику тяжкого коронавірусного захворювання». Він наголошує: вітамін Д критично важливий для імунної функції. Коли його рівень високий – вроджена імунна система сильна. Адекватний рівень вітаміна Д, на його переконання, може допомогти відвернути безконтрольне запалення, яке ще називають цитокіновим штормом.

Між тим, Нацслужба охорони здоров’я Великобританії рекомендує своїм громадянам вживати вітамін Д щодня з жовтня по березень. І хоча ці рекомендації передбачають щоденну норму вітаміна Д у 400 МО (міжнародних одиниць, це близько 180 мг), лікар Девіс вважає, що цього недостатньо. На його думку, щоб організм мав достатній захист від інфекцій, цю дозу слід збільшити до 4000 МО. Ризики гіперкальцемії при цьому він називає незначними і вважає, що додавання вітаміна Д має стати тактикою номер один у стратегії боротьби з пандемією. Що ж, це досить гучна заява.

Учені з Чиказького університету теж вивчали взаємозв'язок між рівнем вітаміну Д в організмі людини і імовірністю захворіти COVID-19. У дослідженні взяли участь 489 пацієнтів. Виявилося, що пацієнти з дефіцитом вітаміну Д майже вдвічі частіше мали позитивний результат тесту на коронавірус, ніж ті, в кого він був у нормі. Відтак вчені теж припускають, що дефіцит цього вітаміну може збільшувати ризик підхопити COVID-19, але додають, щоб це остаточно підтвердити, потрібно провести більш широкі рандомізовані дослідження.

Про позитивний вплив вітаміну Д вже власне на перебіг захворювання говорив і відомий американський реаніматолог Пол Марік. У своїй доповіді про перебіг ковіду, підсумувавши все, що відомо людству про цю хворобу, він рекомендує включати вітамін Д у терапію при цитокіновому штормі.

А от інфекціоністи ставляться дещо скептично

Авторці цих рядків вже не раз доводилося чути від знайомих, які хворіли на коронавірусну інфекцію чи ж мали на неї підозру, що їм сімейні лікарі призначали вітамін Д. На тлі зростаючого числа різноманітних досліджень, ми вирішили перепитати у практикуючих інфекціоністів, чи вважають вони, що вітамін Д дійсно може запобігти коронавірусній інфекції чи її тяжкому перебігу.

Сергій Крамарьов

Завідувач кафедрою дитячих інфекційних захворювань в Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця, доктор медичних наук Сергій Крамарьов говорить, що профілактичні властивості вітаміну Д стосовно захисту від різних хвороб, зокрема і вірусних, відомі лікарям давно. Вітамін Д стимулює Т-тімфоцити щодо утворення імунної пам’яті, тобто активізує клітинний імунітет, який є однією із ліній захисту при вірусних інфекціях. А от стосовно COVID-19 такої впевненості поки немає. «Хоч і є окремі дослідження, які показують, що застосування вітаміну Д з лікувальною метою дає позитивний результат в плані зменшення тяжкості захворювання чи переведення на ШВЛ, але ці роботи ще не на достатньому рівні, щоб включати їх у протоколи лікування», – каже лікар. Крім того, він додає, що дози у 2000-4000 МО є високими і призначаються лише з лікувальною метою, коли підтверджено дефіцит вітаміну Д в організмі, а не для профілактики. «Передозування вітаміну для запобігання хвороби не менш небезпечне, ніж сама хвороба. Відкладання кальцію у внутрішніх органах, зокрема нирках, може викликати різні захворювання. Профілактична доза становить близько 500 МО, і її можна застосовувати для профілактики респіраторних інфекцій. Можливо, це і стосується ковіду, хоча з точки зору доказової медицини це питання до кінця не з’ясоване», – вважає Сергій Крамарьов.

Євген Щербина

Подібну думку висловлює і інфекціоніст Євген Щербина. «Щоб зрозуміти реальну ефективність від вживання вітаміну Д, потрібні рандомізовані клінічні дослідження, бажано з подвійним плацебо-контролем (коли ні хворий, ні медперсонал не знають, коли застосовується плацебо). Тоді буде точно зрозуміло, що саме ті люди, які отримують вітамін Д, швидше видужують чи рідше хворіють. А поки результатів таких досліджень немає. І в жодних солідних рекомендаціях вітамін Д, як і вітамін С чи Цинк, не зазначені як препарати, що знижують летальність чи тяжкість захворюваності й рекомендуються до приймання всім. Тому я своїм пацієнтам не рекомендую приймати ці препарати для лікування чи профілактики ковіду», – переконаний Євген Щербина. Він додає, що від тяжкого перебігу хвороби швидше за все захистить молодий вік і відсутність хронічних захворювань. А якщо людина у віці і до того ж має кілька хронічних захворювань, то жодними вітамінами захиститися від хвороби не вдасться. Що ж, як бачимо, сподіватися на те, що вітамін Д стане панацеєю проти ковіду поки не варто, тож поки не з’явиться солідніших досліджень краще взайве згадати правила епідбезпеки.

Хороша новина у тому, що в Британії вже набирають 5 тисяч добровольців для проведення широкого дослідження, яке можливо, дасть відповідь на це питання. Їм даватимуть добавку вітаміну у дозі 3,200, 800 чи 400 МО на день, яку слід приймати протягом 6 місяців. Внаслідок цього буде доведено, чи схильні учасники експерименту до меншого ризику зараження вірусом і розвитку важкого перебігу хвороби в зимові місяці.

А тим часом у 80% українців – дефіцит вітаміну Д

Але лікарі сходяться ще і в тому, що дефіцит вітаміну Д безвідносно до нинішньої епідемії, не на користь нашому організму. Дослідження, проведене в Україні в 2011 році Інститутом геронтології, встановило, що дефіцит вітаміну Д – це проблема понад 80% населення. Навряд чи відтоді ця цифра могла істотно змінитися. Та й у світі вже давно говорять про цю проблему, адже більшу частину свого часу люди проводять в офісах – під дахом, без сонця. Нацслужба охорони здоров’я Великої Британії ще до пандемії рекомендувала жителям туманного Альбіону приймати цей вітамін з жовтня по березень. А тим, хто рідко буває на вулиці чи носить закритий одяг – і взагалі цілий рік. Чому? Вітамін Д потрібен для здоров’я кісток, зубів, м’язів, також він ефективний у запобіганні інфекцій та загострень астми, стимулює синтез гормонів і, як ми говорили вище, підтримує імунітет.

В Асоціації дієтологів України рекомендують отримувати більше вітаміну Д з харчування. Його містять – риба, печінка, яєчний жовток, а ще – продукти з додаванням вітаміну Д (наприклад, молоко, йогурт). Але перш ніж купувати пігулки, слід порадитися з лікарем. Бо причиною нестачі вітаміну може бути порушення роботи печінки, нирок чи кишківника, тобто він просто може не засвоюватися.

Якщо вживати риб’ячий жир, то що треба врахувати?

Скільки вітаміну Д міститься в капсулах риб’ячого жиру – тут усе залежить від виробника, тож перед вживанням препарату слід уважно читати інструкцію. Приміром, в інструкції одного з виробників йдеться, що в рекомендованій добовій дозі, а це 6 капсул для дорослих, вітаміну Д міститься 390 МО (або ж 9,78 мкг).

Але риб’ячий жир – це не лише джерело вітаміну Д. Він належить до омега-3 поліненасичених жирних кислот, які організм людини синтезувати з простих речовин не здатний. Ці кислоти необхідні для підтримки в організмі оптимального жирового балансу, зниження концентрації в крові і тканинах шкідливих жирів, розщеплення холестерину і спалювання жирових відкладень. А ще в риб’ячому жирі міститься вітамін А у чималій дозі, тому важливо про це пам’ятати, аби уникнути його передозування.

Юлія Горбань, Київ