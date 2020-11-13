МОН рекомендує закладам профосвіти проводити змішане навчання

Із 16 листопада закладам професійної (професійно-технічної) освіти рекомендовано проводити навчання за змішаною формою з внесенням змін до графіка освітнього процесу та розкладу занять.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки.

“Важливо, що відвідувати заняття учні зможуть групами не більш ніж 20 осіб”, - підкреслюється в повідомленні.

У МОН звернули увагу, що, готуючись до змішаного навчання, адміністрації варто організувати процес у такий спосіб, щоб учні та педагоги менше контактували між собою, наприклад, змінити тривалість перерв, час початку та завершення занять тощо. У закладі також рекомендовано організувати регулярне прибирання, проведення дезінфекції предметів загального вжитку. Крім того, в цей період доступ сторонніх осіб, які не беруть участі в освітньому процесі, забороняється.

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Як повідомлялося, раніше МОН рекомендувало з 16 листопада організувати навчання за змішаною формою і в закладах вищої та передвищої освіти.

В Україні станом на 13 листопада лабораторно підтверджено 512 652 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 11 787.