МОН рекомендує закладам профосвіти проводити змішане навчання
Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки.
“Важливо, що відвідувати заняття учні зможуть групами не більш ніж 20 осіб”, - підкреслюється в повідомленні.
У МОН звернули увагу, що, готуючись до змішаного навчання, адміністрації варто організувати процес у такий спосіб, щоб учні та педагоги менше контактували між собою, наприклад, змінити тривалість перерв, час початку та завершення занять тощо. У закладі також рекомендовано організувати регулярне прибирання, проведення дезінфекції предметів загального вжитку. Крім того, в цей період доступ сторонніх осіб, які не беруть участі в освітньому процесі, забороняється.
Як повідомлялося, раніше МОН рекомендувало з 16 листопада організувати навчання за змішаною формою і в закладах вищої та передвищої освіти.
В Україні станом на 13 листопада лабораторно підтверджено 512 652 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 11 787.