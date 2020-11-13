Карантинні доплати за вихідні: Немчінов роз’яснив, хто їх отримає

Кабмін підтримає бізнес у період карантину вихідного дня. Офіційно оформлені працівники, які позбавлені можливості працювати у вихідні, отримуватимуть доплати.

Як передає Укрінформ, про це на телеканалі «Дом» заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

«Ми звернулися до Торгово-промислової палати для того, щоб випадок був визнаний форсмажорним, і люди, які здають в оренду приміщення або беруть, могли скористатися цим правом для компенсації. Друге питання – це виплати людям, які офіційно працюють і через рішення про карантин вихідного дня будуть позбавлені роботи в суботу та неділю. Це доплати, які проводилися підприємцям, зокрема і під час першого локдауну», - сказав Немчінов.

Він наголосив, що люди мають бути офіційно оформлені, тоді за них отримають компенсацію роботодавці, які виплачують гроші працівникам. Міністр додав, що часто люди, які хочуть компенсацію, працюють неофіційно, але правила повинні бути для всіх однакові.

«Ми сподіваємося, що цей період (карантину вихідного дня – ред.) буде короткий і не доведеться вдаватися до більш суворих заходів... Але якщо не буде в повному обсязі реалізований карантин вихідного дня, на жаль, ми рано чи пізно прийдемо до повного локдауну і він буде набагато гірше сприйнятий всіма (ніж карантин вихідного дня – ред.)», - сказав Немчінов.

Крім того, Немчінов розповів, що уряд розширить програму доступного кредитування «5-7-9» і більше підприємців зможуть переоформити кредит або отримати безвідсоткові «канікули».

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 11 листопада схвалив відмову від адаптивного карантину та перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які діяли на помаранчевому рівні небезпеки поширення COVID-19. Також уряд запровадив карантин вихідного дня. Згідно з відповідною постановою, в період з 00.00 суботи до 00.00 понеділка на території України з 14 листопада до 30 листопада забороняється робота закладів громадського харчування (адресної доставки замовлень та замовлень на винос), фітнес-центрів, спортзалів, басейнів, ТРЦ, закладів культури. Водночас працюватимуть продовольчі магазини, фінансові установи, установи поштового зв'язку, аптеки, медустанови, ветеринарні аптеки і заклади, АЗС, СТО.