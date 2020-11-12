Частина колективу НАДУ виступає за збереження закладу у підпорядкуванні уряду

Частина колективу Національної академії державного управління при Президентові України підготувала звернення, в якому виступає за збереження закладу та просить врахувати побажання щодо передачі його у сферу управління Кабінету Міністрів, а не Міністерства освіти і науки.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на пресконференції в четвер поінформував голова первинної профспілкової організації НАДУ, доктор наук з державного управління Олександр Пухкал.

«Колектив стурбований не тільки своєю долею подальшою, оскільки академія передається у сферу управління Міністерства освіти і науки, а й тим, що є прогнози, що академія буде вилучена із загальнонаціональної системи і буде змінено її статус. Тобто, вона стане складовою Київського національного університету імені Тараса Шевченка», - сказав він.

Пухкал розповів, що у зв’язку з указом Президента, згідно з яким Національна академія державного управління при Президентові буде передана до сфери управління Міністерства освіти і науки, колектив «перебуває в стані невизначеності».

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«Тому ось це занепокоєння привело до того, що ми терміново провели засідання профкому Національної академії державного управління при Президентові України, очолюваного мною, обговорили ситуацію, що склалася, прийняли рішення провести профспілкові збори, і вони 10 листопада відбулися. На цих профспілкових зборах було прийнято звернення до Президента Зеленського, до президентів Кравчука, Кучми, Ющенка, Порошенка, до Голови Верховної Ради Разумкова, Прем’єр-міністра Шмигаля, до голови Національного агентства з питань державної служби, до голів профільних комітетів Верховної Ради», - розповів Пухкал.

За його словами, у зверненні аргументується, що «якщо не можна зберегти академію при Президентові, то було б природньо повернутися до витоків академії, яка існувала у форматі інституту державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів».

Пухкал вважає, що найоптимальнішим варіантом виконання указу Президента була б «передача академії у підпорядкування Кабінету Міністрів».

Як повідомлялося, 5 листопада 2020 року Президент Володимир Зеленський підписав Указ № 487/2020 «Про впорядкування використання об’єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами», згідно з яким Національна академія державного управління при Президентові України (разом із Дніпропетровським, Львівським, Одеським, Харківським регіональними інститутами державного управління) буде передана до сфери управління Міністерства освіти і науки України.

Як пояснили в пресслужбі Офісу Президента, Зеленський ухвалив таке рішення на підставі обґрунтованих пропозицій Кабінету Міністрів та Державного управління справами, а також за результатами розгляду звернення Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Окрім того, на офіційному сайті глави держави повідомляється, що «Президент розраховує, що вже найближчим часом науково-педагогічні працівники та слухачі НАДУ посядуть гідне місце в почесній родині Київського національного університету ім. Тараса Шевченка».