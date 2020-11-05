Зеленський передав Міносвіти Академію держуправління

Президент Володимир Зеленський передав Національну академію держуправління при Президентові України (НАДУ), включно з Дніпропетровським, Львівським, Одеським, Харківським регіональними інститутами державного управління до сфери управління МОН.

Як повідомляє Укрінформ, відповідний указ № 487/2020 опублікований на сайті глави держави.

“Погодитися з пропозицією Кабінету Міністрів України та Державного управління справами щодо передачі Національної академії державного управління при Президентові У країни (разом з Дніпропетровським, Львівським, Одеським, Харківським регіональними інститутами державного управління) до сфери управління Міністерства освіти і науки України”, - ідеться в документі.

Ян пояснили в пресслужбі ОП, Президент ухвалив таке рішення на підставі обґрунтованих пропозицій Кабінету Міністрів та Державного управління справами, а також за результатами розгляду звернення Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

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Водночас Зеленський звернув особливу увагу на необхідність збереження науково-педагогічного та освітнього потенціалу навчального закладу, його матеріально-технічної бази, а також забезпечення подальшого провадження освітньої та наукової діяльності.

Президент розраховує, що вже найближчим часом науково-педагогічні працівники та слухачі НАДУ посядуть гідне місце в почесній родині Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, що дасть змогу поглибити міжнародний контекст освітньо-наукової діяльності, а професійний розвиток представників вищого корпусу державної служби здійснюватиметься з урахуванням найкращих вітчизняних і міжнародних практик.