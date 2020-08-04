На посадовців академії держуправління склали протокол за розголошення персональних даних

Посадові особи Національної академії державного управління при Президентові України порушили законодавство про захист персональних даних.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Офісу Уповноваженого ВР України з прав людини.

"На адресу секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надійшло колективне звернення, що всупереч вимогам законодавства про захист персональних даних було допущено розголошення персональних даних заявників на офіційному веб-сайті Національної академії державного управління при Президентові України", - йдеться у повідомленні.

Розголошення відбулося шляхом опублікування наказу № 81 від 30.04.2020 "Про затвердження Плану заходів щодо погашення заборгованості в гуртожитках готельного типу Національної академії".

У додатку до оприлюдненого наказу були опубліковані списки мешканців та зазначені прізвища, ініціали боржників, місце їх роботи, розмір наявної заборгованості і фактичну адресу місця проживання станом на 29.04.2020.

"Сукупність оприлюднених відомостей є інформацією, яка прямо чи опосередковано дає змогу ідентифікувати особу боржника і відповідно є інформацією з обмеженим доступом, що не підлягає відображенню у відкритому доступі", - наголосили в офісі Уповноваженого.

У зв’язку з цим, співробітники Департаменту у сфері захисту персональних даних секретаріату Уповноваженого склали протоколи про адміністративне правопорушення за частиною четвертою статті 188-39 Кодексу України про адміністративні правопорушення, санкція якої у випадку визнання вини особи передбачає накладення штрафу від 5100 до 17000 грн.

В офісі омбудсмена також повідомили, що 30 липня матеріали справ про адміністративне правопорушення направили до Шевченківського районного суду міста Києва.