Випускники - Зеленському: Академію держуправління слід модернізувати під нові виклики

“Ініціативи Президента України Володимира Зеленського з проведення реформ потребують нових професійно підготовлених державних службовців, чому може сприяти академія. Беззаперечно, академія потребує оновлення та розвитку. Її потрібно модернізувати під нові виклики державного управління, враховуючи нові тенденції, які задає нам Президент. Ми маємо надію, що, об’єднавши зусилля випускників, представників влади, за підтримки Президента, зможемо напрацювати спільну позицію для підсилення Національної академії держуправління”, - підкреслив один з ініціаторів заходу, випускник НАДУ Ярослав Лащук. Він зазначив, що їхня ініціативна група представляє 5 тисяч випускників академії держуправління, які занепокоєні ініціативою щодо можливого закриття їхнього навчального закладу.

Звертаючись до Президента, Лащук сказав: “Ми бачимо ваші прагнення до якісних змін і сподіваємось, що в країні будуть зміни тільки на краще. Ми вважаємо, що оновлена і модернізована за вашої участі академія зможе, зокрема, підготувати якісних фахівців для підсилення програми соціального “ліфту”. Модернізація академії і підняття її на новий якісний рівень забезпечить відродження попиту на якісні управлінські кадри”.

Він запросив главу держави відвідати академію, поспілкуватися зі студентами та викладачами і “допомогти вдихнути нову енергію в стіни академії”.

Водночас випускники оголосили про створення Опікунської ради при академії. “Ми виступаємо з ініціативою створення такої громадської організації для забезпечення захисту, підтримки, розвитку, модернізації та вдосконалення діяльності академії. Ми маємо намір об’єднати випускників - а це величезний потенціал, бо велика їх кількість є в органах державної влади, зокрема і в Офісі Президента, є народними депутатами. Об’єднавши зусилля, ми допоможемо академії вийти на більш якісний рівень”, - сказав випускник НАДУ Володимир Волошин.

Наступним кроком, за його словами, передбачається проведення круглого столу за участю ГО “Опікунська рада НАДУ”, викладачів НАДУ, її слухачів, представників Офісу Президента для напрацювання спільного плану дій щодо розвитку академії. “Нам би дуже хотілось, щоб у роботі круглого столу взяв участь Президент України, аби він переконався, що академія має великий потенціал, що це опора, на яку він може покладатися”, - зазначив Лащук.

За його словами, за 24 роки НАДУ виховала ціле покоління держслужбовців, сформувала багато професійних управлінських кадрів. «Велика кількість політиків, службовців високого рангу закінчили Академію державного управління. Вона згрупувала в собі величезний науковий потенціал - це близько 470 викладачів-науковців, з них 150 професорів, більше 400 кандидатів наук. Це спеціалізований науковий заклад, що випускає кадри, на які завжди спиралися президенти України”, - сказав Лащук.

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Він додав, що за останніх 5 років НАДУ підготувала понад 11 тисяч магістрів держуправління, щороку в академії проходять кваліфікацію близько 3 тисяч держслужбовців з усієї України. “Від результату роботи цих людей залежить успіх реалізації всіх реформ, які плануються в Україні. За 5 років можна випустити 4 якісних випуски магістрів державного управління, які можуть бути кадровим потенціалом для Президента та майбутніх керівників держави. Це той мінімальний багаж, який потрібен для уникнення в майбутньому кадрового голоду. Академія завжди готувала людей для органів державної влади, продовжує це робити і, ми сподіваємося, не зупиниться в своїй роботі”, - підкреслив Лащук.

Як повідомляли ЗМІ, в Офісі Президента розглядається можливість скорочення кількох міністерств. Також заступник глави Офісу Президента Олексій Гончарук сказав 24 червня в ході конференції, присвяченої реформі державного управління, що є невирішені питання доцільності існування Національної академії державного управління.