Вступ до ЄС підтримують 49% українців, до НАТО – 41%
Як передає кореспондент Укрінформу, про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, які озвучив на пресконференції заступник директора КМІС Антон Грушецький.
«Якщо говорити про інтеграційний вектор, то, як і раніше, переважають проєвропейські настрої. Утім, з серйозною регіональною специфікою. Загалом в Україні 49% респондентів, якщо обирати між Європейським Союзом, Митним союзом і нейтральним статусом, обирають саме Європейський Союз. 14% хотіли б, щоб Україна приєдналася до Митного союзу, і ще 27% вважають, що Україна не має приєднуватися до жодного з союзів», - розповів Грушецький.
Експерт уточнив, що на заході України 69% підтримують зближення з ЄС, а на Донбасі - 25%.
Говорячи про безпековий вектор, 41% респондентів виступають за приєднання України до НАТО, 37% - підтримують позаблоковий статус, а 13% вважають, що Україна має бути членом Організації договору про колективну безпеку з Росією та іншими країнами.
При цьому Грушецький зазначив, що підтримка вступу України до НАТО так само знижується із заходу на схід.
КМІС провів опитування з 17 по 24 жовтня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У перебігу опитування проведено 1502 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без врахуванням дизайн-ефекту) не перевищує: 2,6% — для показників, близьких до 50%; 2,2% — для показників, близьких до 25%; 1,7% — для показників, близьких до 10%; 1,1% — для показників, близьких до 5%.