Вступ до ЄС підтримують 49% українців, до НАТО – 41%

Майже половина українців підтримує вступ України до Європейського Союзу.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, які озвучив на пресконференції заступник директора КМІС Антон Грушецький.

«Якщо говорити про інтеграційний вектор, то, як і раніше, переважають проєвропейські настрої. Утім, з серйозною регіональною специфікою. Загалом в Україні 49% респондентів, якщо обирати між Європейським Союзом, Митним союзом і нейтральним статусом, обирають саме Європейський Союз. 14% хотіли б, щоб Україна приєдналася до Митного союзу, і ще 27% вважають, що Україна не має приєднуватися до жодного з союзів», - розповів Грушецький.

Експерт уточнив, що на заході України 69% підтримують зближення з ЄС, а на Донбасі - 25%.

Говорячи про безпековий вектор, 41% респондентів виступають за приєднання України до НАТО, 37% - підтримують позаблоковий статус, а 13% вважають, що Україна має бути членом Організації договору про колективну безпеку з Росією та іншими країнами.

При цьому Грушецький зазначив, що підтримка вступу України до НАТО так само знижується із заходу на схід.

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КМІС провів опитування з 17 по 24 жовтня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У перебігу опитування проведено 1502 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без врахуванням дизайн-ефекту) не перевищує: 2,6% — для показників, близьких до 50%; 2,2% — для показників, близьких до 25%; 1,7% — для показників, близьких до 10%; 1,1% — для показників, близьких до 5%.