Третина українців зараз готові підтримати Зеленського на президентських виборах

Третина опитаних українців проголосували б за Володимира Зеленського, якби президентські вибори відбувалися наприкінці жовтня.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), які озвучив на пресконференції заступник директора КМІС Антон Грушецький.

«Якби саме ці кандидати наприкінці жовтня брали участь у президентських виборах, то відносно найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський – 33% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором. На другому місці – Петро Порошенко, 17%. Далі йдуть Юлія Тимошенко - 11%, Юрій Бойко - 10,5%, Ігор Смешко - 9,5% і Віктор Медведчук – 9%», - зазначив він.

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З 17 по 24 жовтня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У перебігу опитування проведено 1502 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,6% для показників близьких до 50%, 2,2% — для показників близьких до 25%, 1,7% — для показників близьких до 10%, 1,1% — для показників близьких до 5%.