Справа Федини і Звіробій: ЗМІ дозволили присутність у суді

Суддя Галицького суду Львова не задовольнив клопотання захисту про відвід судді Ірини Волоско у справі президента Володимира Зеленського проти волонтерки та військової Марусі Звіробій і народної депутатки від « Європейської солідарності» Софії Федини.

Про це повідомив адвокат захисту Андрій Писаренко у Фейсбуці, передає кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні в Галицькому районному суді м.Львова продовжився розгляд справи за обвинуваченням Марусі Звіробій та Софії Федини за ч.1 ст.346 КК України, де потерпілим є чинний Президент України Зеленський. Прогнозовано, суддя відмовив у задоволенні відводу судді Волоско, яка одночасно обіймає адміністративну посаду голови Галицького суду. Натомість, феноменальна ідіосинкразія Галицького суду, яка полягає в підвищеній надчутливості до присутності будь-яких журналістів у відкритих процесах, нарешті подолана», - написав він.

Дата наступного засідання наразі невідома.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня підготовче засідання у Галицькому райсудді Львова у цій справі не відбулося у зв'язку з клопотанням сторони захисту про відвід судді. Розгляд призначили на 10 листопада.

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Під стінами суду, де відбулося засідання, на підтримку Звіробій і Федини зібралися сотні людей: активісти, волонтери, військові, народні депутати, серед них і п’ятий президент України Петро Порошенко та голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Присутні організували пікет та під патріотичні пісні та гучні гасла чекали закінчення судового засідання.