Поліція не знайшла вибухівки в машині активістів, які їхали до суду над Фединою та Звіробій

Поліція Львівської області не виявила вибухівки ні в автомобілі, ні у приміщенні Галицького суду. Наразі правоохоронці встановлюють особу аноніма, який надав неправдиве повідомлення про замінування.

Про це повідомляє пресслужба поліції у Львівській області у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Правоохоронці обстежили будівлю суду по вулиці Чоловського та прилеглу територію, а також автомобіль, в якому, як було вказано у повідомленні, могла перевозитись вибухівка, – вибухонебезпечних або підозрілих предметів не виявлено», - поінформували в поліції.

Тут уточнили, що 10 листопада близько 9.30 на оперативну лінію 102 надійшло анонімне повідомлення про те, що до будівлі суду на вулиці Чоловського нібито прямує автомобіль, в якому перевозиться вибухівка. За вказаною адресою негайно виїхали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група Залізничного відділу поліції, а також співробітники інших служб поліції Львівщини. З приміщення було евакуйовано 254 особи – співробітники та відвідувачі суду.

Також патрульні поліцейські оперативно виявили та зупинили автомобіль, про який йшлося у повідомленні аноніма. Його також обстежили спеціалісти - небезпечних предметів виявлено не було.

Правоохоронці вживають заходів для встановлення особи аноніма, який повідомив про замінування, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв Укрінформ, Маруся Звіробій перед судовим засіданням за позовом Президента Володимира Зеленського, повідомила, що активістів з Івано-Франківська, які хотіли долучитися до сотень людей, які зібралися під стінами Галицького суду у Львові, зупинила поліція. Їх автомобіль перевіряли на наявність вибухівки.

Через це суд розпочався з затримкою на дві години.

Сьогодні, 10 листопада, у Львові проходить засідання у справі за позовом Президента України до волонтерки, учасниці АТО Марусі Звіробій та народної депутатки від Євросолідарності Софії Федини за погрози вбивством. На цьому засіданні має відбутися розгляд клопотання про відвід судді Ірини Волоско.

Фото: пресслужба поліції у Львівській області