Суд обмежив Федині та Звіробій строки для ознайомлення зі справою

Суд ухвалив обмежити строки для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження народному депутату від "Європейської солідарності" Софії Федині і волонтеру Марусі Звіробій, у якому вони фігурують.

Про це Звіробій написала у Telegram.

"Нам з Софією дали ще місяць на ознайомлення з 12 томами справи, заведеної на 3 хвилини стріму в Інтернеті", - написала волонтер..

У коментарі Укрінформу адвокат Федини Валерій Підчасюк уточнив, що суд частково задовольнив клопотання прокурора і дав більший строк Федині і Звіробій для ознайомлення з матеріалами провадження, ніж просив прокурор.

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Як повідомлялося, слідчі центрального апарату ДБР наприкінці листопада 2019 року направили на погодження до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру "у погрозі вбивством щодо Президента України" народному депутату Софії Федині та волонтеру Марусі Звіробій. Справу порушено за фактом їхніх висловлювань на адресу Президента Володимира Зеленського 26 жовтня 2019 року.

10 березня Печерський райсуд обрав Федині запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

12 травня Федина повідомила, що Печерський райсуд не продовжив їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, оскільки терміни минули, і поінформувала, що ДБР надало документ, що досудове слідство у справі, де фігурує вона і волонтер Маруся Звіробій, завершено, і що "достатньо доказів для обвинувального акту і передачі справи в суд".