Федина оскаржує у Верховному суді указ Зеленського щодо ДБР

Народний депутат від “Європейської солідарності” Софія Федина заявила, що подає позовну заяву про визнання указу Президента Володимира Зеленського щодо структури ДБР протиправним і нечинним.

Про це Федина повідомила у Facebook.

«Сьогодні з моїм адвокатом реєструємо позовну заяву про визнання указу Президента України щодо структури ДБР протиправним та нечинним», - написала Федина.

Вона уточнила, що цей указ, зокрема, ліквідував управління в ДБР, яке займалося слідством у її справі, «а отже, всі дії слідчих щодо мене після оприлюднення указу були незаконними».

Також, за словами Федини, позов подано і тому, що Президент, будучи стороною справи, “використовує підпорядковане йому ДБР в персональних інтересах”.

Вона також оприлюднила скрін першої сторінки цього позову, де зазначено, що позов подається до Верховного суду.

У коментарі Укрінформу її адвокат Валерій Підчасюк уточнив, що цей позов вже зареєстровано.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань 12 лютого вручило депутату Федині підозру. Їй інкримінували «погрозу вбивством Президенту України, вчинену у зв’язку із його державною діяльністю» (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу України).

Читайте також: Печерський суд дозволив примусово доставити Порошенка до ДБР

10 березня Печерський райсуд обрав Федині запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Справу проти Федини та волонтерки Марусі Звіробій було порушено після їхніх висловлювань на адресу Президента Володимира Зеленського 26 жовтня 2019 року.

Президент Зеленський 5 лютого підписав указ, яким затвердив нову структуру Державного бюро розслідувань.