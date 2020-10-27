Суд у справі Зеленського проти Федини та Звіробій перенесли

Підготовче засідання у Галицькому райсудді Львова у справі за позовом Президента України до волонтерки Марусі Звіробій та депутатки від «Євросолідарності» Софії Федини не відбулося у зв'язку з клопотанням сторони захисту про відвід судді.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, адвокат обвинувачуваних Андрій Писаренко звернувся з клопотанням про відвід судді Ірини Волоско за ч.1 ст.346 КК України.

«Ми подали три заяви про відвід суді, і всі були підтримані Марусею Звіробій і Софією Фединою. Перша заява ґрунтується на грубому порушенні принципу відкритості та гласності судового процесу, друга заява ґрунтується на порушені порядку визначення судді для розгляду цієї справи і третя, через порушення суддею строку призначення підготовчого засідання», - повідомив Писаренко.

Читайте також: Почалося перше засідання суду у справі за позовом Зеленського до Звіробій і Федини

Заяви про відвід розглядатиме інший суддя – Юрків Олег. Розгляд заяв призначено на 10 листопада 2020 року на 11.00.

За результатами розгляду відводів суддя може їх задовольнити, і тоді справа потрапить на новий авторозподіл справи для визначення нового судді. Або, у разі незадоволення, справа повернеться до судді Ірини Волоско для продовження розгляду в підготовчому засіданні.

Також адвокат зазначив, що відповідно до ч.2 ст.314 КПК України підготовче засідання мало відбуватися в присутності потерпілого - Володимира Зеленського, але його не було.

Читайте також: Суд обмежив Федині та Звіробій строки для ознайомлення зі справою

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 27 жовтня у Львові була заплановане засідання у справі за позовом Президента України до волонтерки, учасниці АТО Марусі Звіробій та народної депутатки від «Євросолідарності» Софії Федини за погрози вбивством Президента Володимира Зеленського.

Перед входом до Галицького районного суду Львова зібралися десятки людей на підтримку підсудних. Журналістів до приміщення суду не впустили, а також судом не було забезпечено онлайн-трансляції засідання, яке мало б бути відкритим.

Розгляд заяв про відвід судді Ірини Волоско призначено на 10 листопада.