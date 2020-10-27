Суд у справі Зеленського проти Федини та Звіробій перенесли
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, адвокат обвинувачуваних Андрій Писаренко звернувся з клопотанням про відвід судді Ірини Волоско за ч.1 ст.346 КК України.
«Ми подали три заяви про відвід суді, і всі були підтримані Марусею Звіробій і Софією Фединою. Перша заява ґрунтується на грубому порушенні принципу відкритості та гласності судового процесу, друга заява ґрунтується на порушені порядку визначення судді для розгляду цієї справи і третя, через порушення суддею строку призначення підготовчого засідання», - повідомив Писаренко.
Заяви про відвід розглядатиме інший суддя – Юрків Олег. Розгляд заяв призначено на 10 листопада 2020 року на 11.00.
За результатами розгляду відводів суддя може їх задовольнити, і тоді справа потрапить на новий авторозподіл справи для визначення нового судді. Або, у разі незадоволення, справа повернеться до судді Ірини Волоско для продовження розгляду в підготовчому засіданні.
Також адвокат зазначив, що відповідно до ч.2 ст.314 КПК України підготовче засідання мало відбуватися в присутності потерпілого - Володимира Зеленського, але його не було.
Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 27 жовтня у Львові була заплановане засідання у справі за позовом Президента України до волонтерки, учасниці АТО Марусі Звіробій та народної депутатки від «Євросолідарності» Софії Федини за погрози вбивством Президента Володимира Зеленського.
Перед входом до Галицького районного суду Львова зібралися десятки людей на підтримку підсудних. Журналістів до приміщення суду не впустили, а також судом не було забезпечено онлайн-трансляції засідання, яке мало б бути відкритим.
Розгляд заяв про відвід судді Ірини Волоско призначено на 10 листопада.