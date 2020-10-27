Почалося перше засідання суду у справі за позовом Зеленського до Звіробій і Федини

У Галицькому суді м. Львова о 10:30 почалося перше засідання у справі за позовом Президента України до волонтерки Марусі Звіробій та нардепа від «Євросолідарності» Софії Федини за погрози вбивством Володимира Зеленського.

Біля суду зібралися десятки людей, щоб підтримати підсудних, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я сьогодні приїхала під стіни Галицького суду, щоб підтримати дівчат, таким чином я стараюся їх захистити тим, чим можу, адже вони так само захищають наші інтереси: Софія – у парламенті, а Маруся – на фронті", - зазначила пані Людмила.

Серед членів групи підтримки є багато військових та політичних діячів, зокрема голова Львівської облради Олександр Ганущин та кандидат у мери Львова, народний депутат Олег Синютка. Люди тримають плакати із закликами проти Зеленського та міністра Авакова. На вулиці грає гучна музика з патріотичними піснями.

Розгляд справи попередньо було призначено на 10:00, але потім перенесли на півгодини. Її має розглядати суддя Ірина Волоско. До зали суду журналістів не допускають, відеотрансляції засідання теж не передбачено. Софія Федина, спілкуючись із журналістами заявила, що їх адвокати вимагатимуть присутності Володимира Зеленського на всіх судових засіданнях.

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Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2019 року українська волонтерка та військова Маруся Звіробій разом із нардепом від "ЄС" Софією Фединою у відеозверненні обговорили грубе спілкування президента Володимира Зеленського з добровольцем у Золотому, припустивши, що в одній з таких поїздок Зеленський може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

Раніше розгляд справи відбувався в Печерському суді Києва. У лютому 2020 року ДБР вручило підозри Федині та Звіробій, також їм обрано запобіжні заходи у вигляді особистих зобов’язань.