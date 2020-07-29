Федині вручили обвинувальний акт у справі про погрозу Зеленському

Народний депутат з фракції “Євросолідарність” Софія Федина заявила, що їй вручили обвинувальний акт у справі про погрозу вбивством щодо Президента Володимира Зеленського.

Про це вона сказала під час включення в ефірі телеканалу «Прямий», повідомляє пресслужба політсили.

«Насправді цей обвинувальний акт є підсумком так званого процесу слідства, після вручення обвинувального акту справа передається безпосередньо до суду. У нас з Марусею (волонтер Маруся Звіробій - ред.) та іншими фігурантами подібних «справ» була все-таки думка, що Президенту не захочеться бути попущеним до рівня потерпілого, що можливо його хтось підставив. Але наразі справа передається до суду», – зазначила Федина.

На її думку, "до цього суду має прийти потерпілий і він має заявити, чим же ж ми його так налякали... і в чому є в наших словах загроза його життю".

Водночас вона наголосила, що їй інкримінується злочин за три фрази: «А знаєш, там стріляють», «А знаєш, там розриваються гранати» та «Хтось думає, що він безсмертний».

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Вона серед іншого також заявила, що подібні справи – «це перша ластівка до тотальної цензури».

Як повідомляв Укрінформ, слідчі центрального апарату ДБР наприкінці листопада 2019 року направили на погодження до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру народному депутату Софії Федині та волонтеру Марусі Звіробій. Справу порушено за фактом їхніх висловлювань на адресу Президента Володимира Зеленського 26 жовтня 2019 року.

10 березня 2020 року Печерський райсуд обрав Федині запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

12 травня Федина поінформувала, що ДБР надало документ, що досудове слідство у справі, де фігурує вона і волонтер Маруся Звіробій, завершено.