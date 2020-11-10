Середня зарплата судді КСУ становить 254 тисячі гривень на місяць

На виплату зарплати одного судді Конституційного Суду України за 10 місяців 2020 року було витрачено близько 2,5 млн грн, а середній розмір винагороди судді КС становить 254 тис. грн на місяць.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба КСУ.

«За 10 місяців 2020 року на виплату зарплати одного судді Конституційного суду України витрачено близько 2,5 мільйона гривень. Середній розмір винагороди судді Конституційного Суду України – 254 тисячі гривень на місяць», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що у державному бюджеті на 2020 рік було передбачено фінансування Конституційного Суду у розмірі 314,5 млн грн, але не можна просто розділити цю суму на 15 суддів.

У судовій установі пояснюють, що видатки Конституційного Суду – це не лише винагорода суддів, а й видатки на забезпечення організаційного, аналітичного, юридичного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення, тобто здійснення конституційної юрисдикції в Україні.

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Водночас, коментуючи інформацію про те, що нібито суддя КСУ коштує для нашої держави більше 21 мільйона грн, а суддя має зарплату в понад 400 тис. грн, великий штат помічників - більше ніж 20 осіб на кожного суддю, а також значний автопарк, у КСУ відзначили, що відповідно до статті 30 Закону «Про КСУ» суддя КС має двох наукових консультантів і помічника, посади яких належать до посад патронатної служби.

«Інше не передбачено, так як і не передбачений автопарк. За суддею Конституційного Суду України закріплений один службовий автомобіль», - поінформували у судовій установі.

У суді зазначили, що незважаючи на всі спроби дискредитувати КС та знищити його авторитет, є об’єктивна оцінка суспільством роботи Конституційного Суду.

Зокрема, як уточнюється, 10 листопада 2020 року було опубліковано дослідження, проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року, в якому українці дали оцінку роботи органів держвлади.

Зазначається, що дані опитування свідчать, що довіра до КСУ вища, ніж до інших державних інституцій, в тому числі й НАЗК.

«Вкотре наголошуємо, Конституційний Суд України - за боротьбу з корупцією, за створення демократичної правової країни. Разом із тим, це має відбуватися лише в рамках Основного Закону України», - уточнюється у повідомленні.

Як повідомлялося, відповідно до даних опитування соціологічної служби Центру Разумкова, Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) не довіряють 71% опитаних, КС - 65% опитаних.

Опитування проводилося в рамках проекту “Партійна система України після 2019 року: ключові особливості та перспективи подальшого розвитку”, що здійснюється Центром Разумкова спільно з Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.