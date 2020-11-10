Степанов: У карантині вихідного дня є чітка логіка

Карантин вихідного дня має на меті запобігти тотальному локдауну і зменшити навантаження на медичну систему.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“Якщо ми говоримо про карантин вихідного дня, в ньому є чітка логіка. Ми не можемо собі дозволити із суто економічних причин зробити такий локдаун, як наші сусіди, європейські країни, на декілька тижнів. Ми знайшли формулу, коли це буде субота-неділя, коли буде максимально зменшена кількість контактів між людьми. Тоді зменшується, розривається ланцюг передачі хвороби. І в такий спосіб ми в змозі будемо стабілізувати ситуацію”, - розповів глава МОЗ.

За його словами, тривалість карантину вихідного дня залежатиме від епідемічної ситуації.

“Якщо нам вдасться стабілізувати в такий спосіб розповсюдження хвороби і як наслідок зменшити навантаження на медичну систему (чи хоча б залишити на такому самому рівні, як воно є), то ніхто не буде його проводити далі”, - вказав Степанов.

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Як повідомляв Укрінформ, Україна перейшла до другого етапу боротьби з коронавірусом, зокрема в лікарнях припиняється планова госпіталізація і планові операції. Також на найближчому засіданні уряду планується запровадити карантин вихідного дня: в суботу та неділю будуть працювати лише продовольчі магазини, аптеки, АЗС та СТО.