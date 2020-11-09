Глава МОЗ пояснив, які операції продовжать робити в лікарнях

У звязку з епідемією COVID-19 планові операції та госпіталізації відкладаються, але оперативні втручання за життєвими показами проводитимуться й надалі.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“У нас припинені планові операції та планова госпіталізація, крім тих операцій, які за життєвими показами обов'язкові до виконання. Це онкозахворювання, пологи, це решта оперативних втручань і госпіталізацій, які неможливо відтермінувати”, - сказав Степанов.

Він уточнив, що норма про відтермінування тих операцій, які можуть бути відкладені за медичними показаннями, діє на території регіонів з помаранчевим рівнем небезпеки від початку адаптивного карантину.

Як повідомляв Укрінформ, Україна перейшла до другого етапу боротьби з коронавірусом, зокрема в лікарнях припиняється планова госпіталізація і планові операції. Також на найближчому засіданні уряду планується запровадити карантин вихідного дня: в суботу та неділю будуть працювати лише продовольчі магазини, аптеки, АЗС та СТО.

Фото: ФБ