Справжню історію СРСР досі ніхто не знає - журналіст

Проблема Російської Федерації, як і Радянського Союзу, полягає в тому, що ніхто достеменно не знає історію цих країн.

Таку думку висловив журналіст Євген Кисельов в ефірі програми "На самом деле: Россия" на телеканалі "Дом".

"Історія Радянського Союзу писалася за надзвичайно обмеженими джерелами. Досі неймовірна кількість документів і матеріалів, наприклад, з історії Другої світової війни перебувають під грифом "секретно", – зазначив Кисельов.

Як повідомляв Укрінформ, 7 листопада Державна архівна служба України. повідомила про створення електронної бази даних про жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму «Український мартиролог ХХ століття».

«Мета інтернет-проєкту «Український мартиролог ХХ століття» – створення електронної бази даних, у якій буде розміщена фотоінформація та стислі біографічні дані про жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму, їх наступну реабілітацію; забезпечення інтелектуального доступу до архівних документів на найпершому інформаційному рівні - з інтернету», - сказав голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов.