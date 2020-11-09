Шкарлет привітав українців з Днем української писемності та мови

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови, зокрема застосування державної мови в освітньому процесі.

Про це йдеться в привітанні т.в.о. міністра освіти та науки Сергія Шкарлета, оприлюдненому на сайті Міністерства освіти та науки, передає Укрінформ.

"Держава сьогодні впевнено забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України, зокрема й в частині застосування державної мови в освітньому процесі. Вивчення державної мови та оволодіння нею на високому рівні усіма здобувачами освіти незалежно від національного походження є однією з найважливіших умов реалізації прав людини згідно з Конституцією України", - зазначив Шкарлет.

Міністр наголосив, що мова – це найважливіший засіб комунікації для здобуття освіти та ключова складова в інтелектуальному розвитку людини.

"Змалечку дитина намагається формувати та висловлювати думки, а згодом – осягнути духовні пласти української нації через феномен мови своїх батьків та дідів. Безсумнівно, державна мова – це внесок у зміцнення інтелекту та генетичної пам’яті нації, наслідування традицій пращурів у розбудові духовно сильної та незалежної України. Ніщо не здатне забрати рідну мову в українця, бо в ній ДНК нації. І допоки вічне слово поколінь передається в колискових від матері до дитини, житиме й Україна", - йдеться у привітанні.

Шкарлет нагадав, що щорічно 9 листопада традиційно відбувається Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, в якому можуть взяти участь всі охочі перевірити свій рівень володіння українською мовою.