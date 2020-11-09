В Україні за минулий тиждень на COVID-19 захворіли майже 67 тисяч осіб

За минулий тиждень на COVID-19 захворіли майже 67 тис. осіб, у лікарнях із важким та середнім перебігом хвороби перебувають понад 28 тис. хворих.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“За минулий тиждень коронавірус виявлено у 66 824 осіб, це майже на 13,5 тис. більше, ніж позаминулого тижня”, - сказав Степанов.

За його словами, за минулий тиждень госпіталізовано 9 234 особи, що на 2 тис. більше, ніж позаминулого тижня. Наразі в лікарнях із важким та середнім перебігом хвороби перебувають понад 28 тис. осіб з підтвердженим COVID-19 або підозрою на нього.

Також, за даними МОЗ, які озвучив міністр охорони здоров’я, на минулому тижні проведено 301 575 тестувань методом ПЛР, для порівняння позаминулого тижня - 293 тис. тестувань методом ПЛР.

За словами Степанова зараз у більшості областей в лабораторних центрах немає залишків зразків, які чекають черги на тестування. Натомість напружена ситуація в 4 областях “Залишається напружена ситуація в Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській областях, решта областей станом на сьогодні, за даними лабораторних центрів, майже 0 (залишків зразків — ред.), - сказав Степанов.

Він додав, що МОЗ продовжує збільшувати кількість тестувань методом ПЛР, в тому числі і за допомогою приватних лабораторій, введення нових методів тестування.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 листопада в Україні лабораторно підтверджено 8 678 нових випадків. За весь час пандемії в Україні захворіли 469 018 осіб.