У понеділок українці писатимуть XX Радіодиктант національної єдності

У понеділок, 9 листопада, в День української писемності та мови, відбудеться ювілейний, ХХ Радіодиктант національної єдності.

Про це повідомляється на сторінці заходу у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Цьогоріч підготовку диктанту доручили трьом фахівцям. Текст для диктанту написав відомий письменник і видавець Іван Малкович. Науковою консультанткою проєкту стала докторка філологічних наук, професорка Лариса Масенко. Читатиме диктант знаменита акторка Римма Зюбіна», – йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, спецпроєкт, організований Суспільним спеціально до події, стартуватиме в студії «UA: Перший», а також в ефірі «UA: Українське радіо» та «UA: Радіо Культура» о 9:00. Ведучі в студії розкажуть історію диктанту й дадуть змогу всім охочим підготуватися до написання. Сам же радіодиктант почнеться о 9:15.

Час для надсилання готового тексту — астрономічна доба. Текст диктанту оприлюднять на сайті «UA: Українське радіо» 11 листопада об 11:00.

Роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше, ніж 10 листопада. Онлайн свою роботу можна надіслати на скриньку rd@ukr.radio. Після оприлюднення диктанту електронні листи не прийматимуть.

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Для зручності організатори підготували електронну форму для отримання робіт, щоб можна було надіслати диктант за допомогою будь-якого гаджета. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.

Усі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія. Роботи, написані без помилок, отримають подарунки від партнерів проєкту. Результати оголосять упродовж 1–2 місяців залежно від кількості отриманих листів.

Трансляція відбудеться: на радіо — «UA: Українське радіо», «UA: Радіо Культура»; на телебаченні — «UA: Перший», «UA: Культура» та регіональному суспільному телебаченні; в інтернеті — ютуб-канал та фейсбук-сторінка «UA: Українське радіо».

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Як нагадали організатори – Суспільне мовлення, Українське радіо і Радіо Культура, - тисячі українців щороку беруть участь у флешмобі й приєднуються до радіодиктанту по всьому світу.