Епіфаній просить у поминальну суботу помолитися за загиблих через агресію РФ

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній закликав у Димитрівську поминальну суботу помолитися за рідних та згадати вбитих під час Революції гідності та полеглих внаслідок агресії Російської Федерації на Сході України.

Як передає Укрінформ, про це Митрополит Епіфаній написав у себе на сторінці у Фейсбук.

"Сьогодні, у Димитрівську поминальну суботу, молитовно згадаймо усіх дорогих нашому серцю спочилих людей, всіх, в Україні голодом заморених, вбитих під час Революції гідності та полеглих внаслідок агресії Російської Федерації на Сході України. Просімо в молитві до Бога, щоби Він простив їхні провини вільні і невільні та дарував їм вічне блаженне життя", - зазначив Митрополит.

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За його словами, однією із поминальних субот є Димитрівська, яка цьогоріч припадає на 7 листопада – перед днем пам’яті святого великомученика Димитрія Солунського.

"Церква постійно молиться за нас, грішних людей – за живих і тих, хто відійшов до вічності. Впродовж року православні християни можуть вшанувати спочилих також і в особливі поминальні дні – «батьківські суботи». Сьогодні, дотримуючись карантинних вимог, кожен бажаючий має нагоду завітати до храму та піднести свої молитви до Господа за тих, чий земний час вже минув. Однак наш із ними духовний зв’язок продовжує існувати, адже смерть – це перехід у вічне життя, яке приготоване Богом для кожної людини", - зазначив Епіфаній.