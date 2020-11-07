В Україні за добу - 10 746 випадків COVID-19

В Україні за минулу добу виявлено 10 746 випадків зараження коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За минулу добу в Україні зафіксовано 10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 316, медпрацівників – 519)", - зазначив міністр.

Також, за його інформацією, за останню добу госпіталізовані – 1 470 осіб; летальних випадків – 187; одужали – 8 685 осіб;

здійснено тестувань за добу – 82 327 (в т.ч. методом ПЛР – 51 258, методом ІФА – 31 069).

За весь час пандемії в Україні захворіли – 450 934 особи; одужали – 204 229 осіб; летальних випадків – 8 312;

проведено ПЛР-тестувань – 3 572 433.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 008), м. Київ (854), Житомирській (602), Хмельницькій (579) та Львівській (557) областях.

Кількість захворювань у регіонах

м. Київ – 43 229 випадків;

Вінницька область – 12 216 випадків;

Волинська область – 15 795 випадків;

Дніпропетровська область – 17 446 випадків;

Донецька область – 13 546 випадків;

Житомирська область – 17 791 випадок;

Закарпатська область – 16 670 випадків;

Запорізька область – 12 734 випадки;

Івано-Франківська область – 23 561 випадок;

Київська область – 19 274 випадки;

Кіровоградська область – 3 018 випадків;

Луганська область – 4 345 випадків;

Львівська область – 32 982 випадки;

Миколаївська область – 9 949 випадків;

Одеська область – 27 894 випадки;

Полтавська область – 11 699 випадків;

Рівненська область – 21 403 випадки;

Сумська область – 14 103 випадки;

Тернопільська область – 21 907 випадків;

Харківська область – 42 139 випадків;

Херсонська область – 5 249 випадків;

Хмельницька область – 19 017 випадків;

Черкаська область – 10 461 випадок;

Чернівецька область – 24 559 випадків;

Чернігівська область – 9 947 випадків.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Минулої доби в Україні зафіксували 9721 новий випадок коронавірусної хвороби.