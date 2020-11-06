НАЗК планує спростити заповнення е-декларацій — Новіков

Національне агентство з питань запобігання корупції планує максимально спростити процес заповнення декларацій для посадовців, як із технічної, так і з юридичної точки зору.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков в інтерв’ю для Українського радіо.

«Ми хочемо спростити максимально, наскільки це можливо. У тому числі в технічній частині, і в юридичній частині заповнення декларацій. Усі люди, які не мають дотику до корупційних практик, працюють на благо громадян — для них має бути дуже легко заповнювати декларацію», — зазначив голова НАЗК.

Він додав, що до перезавантаження НАЗК було забезпечено несталу модель функціонування Реєстру декларацій, за якої обладнання для його роботи щорічно орендувалося, перебуваючи при цьому на території державного підприємства «Українські спеціальні системи».

Після перезавантаження НАЗК уже розпочало закупівлю обладнання, яке адмініструватимуть працівники Агентства.

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«Ми в цьому році передбачаємо перехід на нові сервери реєстру декларацій... Це по-перше. По-друге, буде новий програмний продукт, більш зручний Реєстр. Тому що ми розуміємо, що 900 тисяч осіб заповнюють декларації, і ми дамо їм зручний сервіс. Антикорупційна стратегія якраз передбачає, що бути доброчесним має бути легко», — додав Новіков.

Як повідомлялось, після рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року НАЗК заявляло, що позбавлене можливості проводити повні перевірки декларацій, складати протоколи про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, здійснювати перевірки організації роботи із запобігання корупції в державних установах тощо.