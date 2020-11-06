В Україні за добу більше людей одужали від COVID-19, ніж захворіли

Станом на 6 листопада в Україні від COVID-19 одужали 10 762 особи.

Як передає Укрінформ, про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Сьогодні одужало більше людей, ніж захворіло. За минулу добу одужало 10 762 особи, а захворіло 9 721. В Києві черговий антирекорд - 1002 особи з підтвердженим діагнозом COVID-19”, - сказав Степанов.

Також міністр повідомив, що за минулу добу вперше зробили більше 50 тисяч тестувань методом ПЛР — 50 506.

Як повідомлялось, Степанов повідомив у Фейсбуці, що за минулу добу в Україні зафіксовано 9 721 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 304, медпрацівників – 468). Водночас за добу помер 201 пацієнт.

Станом на ранок 6 листопада у світі зареєстровано 49034766 випадків коронавірусу, зокрема, 1 239 660 померли і 3 498 4041 пацієнт одужав.