МОЗ вводить новий показник для «червоних» зон
Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"МОЗ пропонуватиме встановити певні обмеження в червоному рівні епіднебезпеки... Ми пропонуємо ввести новий показник: якщо показник захворюваності перевищує 320 (хворих на COVID-19 -ред.) на 100 тис. населення і територія переходить на червоний рівень, на цій території показник позитивних результатів тестування перевищує 20% від усіх протестованих, ми пропонуємо не дозволяти (органам самоврядування - ред.) вибирати з переліку обмежень, а застосовувати його повністю. ...Наразі пропонуємо поставити такий показник у 20% за останні 7 днів", - сказав Ляшко.
Він пояснив, що збільшення кількості позитивних тестів серед усіх протестованих свідчить про активний епідемічний процес, тому необхідні більш рішучі дії для стримування поширення хвороби.
За його словами, в цілому по Україні такий показник позитивних тестів серед усіх протестованих становить 19%, в деяких регіонах - 42%. Для порівняння, в Чехії він складає 30%, Польщі — 28%, Бельгії — 22%.
Окрім цього, за словами Ляшка, в червоних зонах пропонуватиметься обмежити роботу магазинів, дитсадки та школи працюватимуть, але учнів, починаючи з 5 класу, пропонується перевести на дистанційну форму навчання.
"Ми пропонуємо в червоних рівнях епіднебезпеки працювати магазинам, але з 7 до 20 вечора і щоб кількість відвідувачів була не більше 1 на 20 кв м, також пропонуємо розглянути можливість і дозволити працювати дитсадкам, школам з 1 по 4 клас, з 5 класу відправляти на дистанційну освіту", - сказав Ляшко.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 5 листопада лабораторно підтверджено 430 467 випадків COVID-19, з них за добу - 9 850.