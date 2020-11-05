МОЗ вводить новий показник для «червоних» зон

Міністерство охорони здоров'я пропонує встановити додаткові обмеження на "червоному" рівні епіднебезпеки, зокрема вводиться новий показник, при перевищенні якого в регіоні діятимуть усі обмеження "червоного" списку.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"МОЗ пропонуватиме встановити певні обмеження в червоному рівні епіднебезпеки... Ми пропонуємо ввести новий показник: якщо показник захворюваності перевищує 320 (хворих на COVID-19 -ред.) на 100 тис. населення і територія переходить на червоний рівень, на цій території показник позитивних результатів тестування перевищує 20% від усіх протестованих, ми пропонуємо не дозволяти (органам самоврядування - ред.) вибирати з переліку обмежень, а застосовувати його повністю. ...Наразі пропонуємо поставити такий показник у 20% за останні 7 днів", - сказав Ляшко.

Читайте також: МОЗ планує більш жорсткі карантинні обмеження

Він пояснив, що збільшення кількості позитивних тестів серед усіх протестованих свідчить про активний епідемічний процес, тому необхідні більш рішучі дії для стримування поширення хвороби.

За його словами, в цілому по Україні такий показник позитивних тестів серед усіх протестованих становить 19%, в деяких регіонах - 42%. Для порівняння, в Чехії він складає 30%, Польщі — 28%, Бельгії — 22%.

Окрім цього, за словами Ляшка, в червоних зонах пропонуватиметься обмежити роботу магазинів, дитсадки та школи працюватимуть, але учнів, починаючи з 5 класу, пропонується перевести на дистанційну форму навчання.

"Ми пропонуємо в червоних рівнях епіднебезпеки працювати магазинам, але з 7 до 20 вечора і щоб кількість відвідувачів була не більше 1 на 20 кв м, також пропонуємо розглянути можливість і дозволити працювати дитсадкам, школам з 1 по 4 клас, з 5 класу відправляти на дистанційну освіту", - сказав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 5 листопада лабораторно підтверджено 430 467 випадків COVID-19, з них за добу - 9 850.