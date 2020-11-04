Смертність від COVID-19 на Закарпатті одна з найбільших в Україні – епідеміолог

На Закарпатті один із найбільших показників смертності від коронавірусу по країні.

Про це на брифінгу в Закарпатській ОДА повідомила завідувач відділу епідеміологічного нагляду і профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ України Вікторія Тимчик.

«На жаль, змушена констатувати, що на Закарпатті один із найбільших показників смертності від COVID-19 по країні. За минулу добу в області померли шестеро осіб, троє із них - ужгородці», - повідомила вона.

Тимчик також зазначила, що тільки 40% з тих, хто помирає на Закарпатті, – це люди 70-річного віку. «Є молоді люди, котрим по 50 років, по 40», - додала епідеміолог.

Як повідомляється, за минулу добу на Закарпатті COVID-19 інфікувалося 285 осіб, зараз в області хворіє понад 15 тисяч осіб. Найбільше – у місті Ужгороді та Великому Березному, що входять до червоної карантинної зони.

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В Ужгороді ситуацію з COVID-19 називають критичною: у місті на 100% заповнені усі 4 лікарні, що приймають хворих на коронавірус.

В Україні за минулу добу виявлено 9524 нові випадки зараження COVID-19.