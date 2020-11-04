Закарпаття планує ввести локдаун вихідного дня в усіх районах

Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров заявив, що через високу динаміку захворювання на коронавірус в області вводитимуть локдаун вихідного дня в усіх районах.

Про це він заявив на брифінгу в Закарпатській ОДА, передає кореспондент Укрінформу.

«За динамікою, яку сьогодні дає Закарпаття, більшість районів в області незабаром буде в червоній зоні. Ми будемо вводити локдаун або ж карантин вихідного дня для всіх районів Закарпаття, можливо навіть на цьому тижні», - сказав голова ОДА.

Наразі в області два міста - Ужгород та Берегово в червоній зоні, а також три райони – Ужгородський, Перечинський та Великоберезнянський. Ще три адмінодиниці Закарпаття наближаються до червоної зони – Свалявський та Виноградівський райони і місто Чоп.

За минулу добу в області додалося 285 нових інфікованих коронавірусом, за останню добу померло 6 осіб. Троє з них – ужгородці.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров'я України розглядає можливість посилення карантинних заходів, зокрема, запровадження карантину вихідного дня.

В Україні за минулу добу виявлено 9 524 випадки зараження коронавірусом. За весь час пандемії в країні коронавірусом заразилося 420 617 осіб, з них одужали вже 176 404, померла 7731 людина.