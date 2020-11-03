В Ужгороді мітингували підприємці – вимагали дозволу на роботу в «червоній» зоні

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Закарпатська ОДА.

«До обладміністрації прийшли підприємці, які працюють на ринках Ужгорода, їхню роботу призупинено через потрапляння обласного центру до червоного рівня епіднебезпеки. З ними зустрівся перший заступник голови Закарпатської ОДА Олег Коцюба. Зокрема, підприємці скаржилися, що окремі ринки й магазини міста продовжують працювати, попри заборону. Коцюба сказав, що звернеться до правоохоронців, щоб ті посилили контроль за дотриманням обмежувальних заходів», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що віднесення населених пунктів до певних рівнів епіднебезпеки і запровадження на їхній території спеціальних обмежувальних заходів визначає Державна комісія. Міська влада Ужгорода мала змогу напередодні прийняття рішення звернутися до Держкомісії і запропонувати певні послаблення, однак цього не зробила. На звернення Закарпатської ОДА до Держкомісії з проханням дозволити послабити окремі обмеження, досі відповіді немає.

В ОДА наголосили, що ситуація із поширенням коронавірусу в Ужгороді – напружена. «Обласні заклади, які приймають хворих на коронавірус, заповнені на 100%. Міська лікарня лише учора збільшила кількість ліжок до 130 і наразі там перебуває на лікуванні уже 116 пацієнтів із встановленим діагнозом чи підозрою на коронавірус. Важких пацієнтів із діагнозом коронавірус перевозять до інших районів», - повідомили в Закарпатській ОДА.

Медики та епідеміологи вимагають жорсткого дотримання протиепідемічних заходів, встановлених у червоній зоні, щоб стабілізувати ситуацію із поширенням коронавірусу, інакше медична система може не витримати надмірного навантаження.

Як повідомлялося, на Закарпатті два міста – Ужгород та Берегово потрапили до червоної карантинної зони відучора, 2 листопада.