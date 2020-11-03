П’ятеро ужгородців померли від коронавірусу, в ОДА заявляють про нестачу місць у лікарнях

Від коронавірусу за останні дві доби померли 5 людей, це - пацієнти Ужгородської районної лікарні. Через нестачу місць у лікарнях обласного центру, чотирьох із них довелося перевозити до Свалявської районної лікарні.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Закарпатській ОДА у Фейсбуці.

«5 ужгородців померли від коронавірусу за останні дві доби. Це пацієнти Ужгородської районної лікарні, у яких підтвердили коронавірус. Через нестачу місць у лікарнях обласного центру, чотирьох із них довелося перевозити до Свалявської районної лікарні», - йдеться в повідомленні.

Загалом за вчорашній день було госпіталізовано 15 ужгородців із підтвердженим діагнозом COVID-19.

В області за минулу добу у 276 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР, найбільше інфікованих в Ужгороді – 54 особи.

Як повідомлялося, учора Закарпатська ОДА звинуватила Ужгородську мерію в смерті чоловіка, хворого на коронавірус, якого через нестачу місць в Ужгороді, не довезли до Виноградівської лікарні на лікування. За даним фактом прокуратура області почала розслідування.