Ужгородську владу звинувачують у смерті пацієнта з COVID-19, мер заявляє про маніпуляцію

В Закарпатській ОДА звинуватили мерію Ужгорода у саботажі рішень комісій ТЕБ та НС щодо розширення ліжкофонду для хворих на COVID-19 у лікарнях міста. Через смерть пацієнта, який помер в дорозі до лікарні у Виноградові, ОДА звернулася в прокуратуру з вимогою провести розслідування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють в Закарпатській ОДА у Фейсбуці.

«Міська влада Ужгорода регулярно не виконує рішення державної та регіональної комісій з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій, чим призвела потрапляння обласного центру до червоного рівня епіднебезпеки. Наразі лікарні Ужгорода заповнені на 100% і важких хворих змушені направляти в інші райони області. У суботу , під час транспортування мешканця Ужгорода до Виноградівської районної лікарні, через невиділення додаткових ліжок в Ужгороді, хворий, на жаль, помер. Закарпатська ОДА офіційно звертається до прокуратури області з вимогою провести розслідування в частині визначення відповідальних за смерть містянина», - йдеться в повідомленні.

В ОДА наголосили, що 21 жовтня регіональна комісія ТЕБ та НС зобов’язала розширити кількість лікарняних ліжок для хворих на коронавірус до 30%, а 30 жовтня – до 50 %. Також 29 жовтня розпорядженням керівника державного рівня – міністра охорони здоров’я України Максима Степанова передбачено створення на базі КНП «Центральна міська клінічна лікарня» м.Ужгород багатопрофільного шпиталю. Усі рішення станом на сьогодні не виконані та саботуються, наголошують в Закарпатській ОДА. Невиконання рішення комісії – це пряма відповідальність міської влади, яка є власником закладу.

Мер Ужгорода Богдан Андріїв на звинувачення Закарпатської ОДА про саботаж з розгортанням додаткових ліжко-місць в лікарнях міста зазначив, що це - цинічна маніпуляція.

Як передає Укрінформ, про це Андріїв заявив на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Складною ситуацією, яка склалася щодо коронавірусу, зокрема і в Ужгороді, зараз абсолютно і цинічно маніпулюють», - наголосив Андріїв.

Щодо того, що міська влада не виконала розпорядження від 29 жовтня керівника державного рівня – міністра охорони здоров’я України Максима Степанова про створення на базі КНП «Центральна міська клінічна лікарня» м. Ужгород багатопрофільного COVID-19 шпиталю він пояснив, що насправді у документі – розпорядженні керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (№59 від 30 жовтня), яке в міську раду надійшло після обіду у суботу, 31 жовтня, написано: «При подальшому погіршенні епідемічної ситуації вивчити питання щодо повного перепрофілювання…».

Андріїв наголосив, що навіть якби була вказівка розгорнути шпиталь, то за день це неможливо.

Він також додав, що в Ужгороді забезпечили тестування усіх ризикових категорій – медиків, поліцейських, педагогів тощо. За кошти міського бюджету Ужгорода закупили 2 апарати для ІФА-діагностики – у міську поліклініку та центральну міську лікарню.

«Рівень охоплення ПЛР-тестуванням ужгородців – у 36 разів вищий, ніж встановлений базово по Україні. Удвічі більше в Ужгороді роблять ПЛР-тестів, ніж у середньому по області. Приміром, минулого тижня в Ужгороді робили у середньому 400 тестувань на день. Завдяки тестуванню контактних осіб виявляємо інфікованих, які не мають симптомів, але можуть поширювати інфекцію», - зазначив мер.

Щодо ліжко-місць у лікарнях, Андріїв вказав, що в Ужгороді хворих на коронавірус приймають: обласна інфекційна лікарня, центр легеневих хвороб, обласна лікарня імені Андрія Новака і центральна міська клінічна лікарня. Перші три – обласні заклади, тільки міська лікарня у підпорядкуванні міської влади. За нормативами МОЗ, у кожній лікарні, визначеній як опорна щодо коронавірусу, для таких хворих мають облаштувати 50% від загальної кількості ліжко-місць.

«В обласній інфекційній практично всі місця відвели таким пацієнтам, у центрі легеневих хвороб – 50 із 255 загальної кількості, в обласній лікарні 85 із 582. У міській лікарні маємо загалом 359 місць, перепрофілювали вже 130 ліжок, ще 50 маємо в резерві», - акцентував мер.

Він зазначив, що сьогодні стаціонарної допомоги потребують 74 ужгородці, хворі на коронавірус, у міській лікарні вже є 130 ліжок, тому немає потреби, як цим спекулюють, відправляти кудись хворих мешканців міста.

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Відсьогодні, 2 листопада, Ужгород переведений у червону карантинну зону.

Сьогодні мер міста Ужгорода скликав позачергову сесію міськради, на якій депутати проголосували звернення до міністра Степанова та Дежкомісії ТЕБ та НС з вимогою дозволити в місті курсування громадського транспорту, роботу шкіл та садочків, а також закладів торгівлі із дотриманням карантинних вимог, що наразі є заборонено карантинними вимогами.