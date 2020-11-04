Кабмін пропонує Раді впорядкувати проблему військовополонених

Уряд ухвалив та подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується впорядкувати питання, пов’язані із військовополоненими та інтернованими особами в особливий період.

Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив сьогодні на своєму засіданні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Проєкт закону визначає повноваження та завдання державних органів щодо поводження з військовополоненими та інтернованими особами в особливий період відповідно до вимог Женевських конвенцій та додаткових протоколів до них. З цією метою проєктом закону, зокрема, передбачається завдання із забезпечення збору, супроводження, охорони та утримання військовополонених покласти на Генеральний штаб ЗСУ. Здійснення органами державно влади аналогічних повноважень щодо інтернованих осіб проєктом закону передбачається покласти на центральні органи виконавчої влади, окремі правоохоронні органи, місцеві державні адміністрації відповідно до компетенції», - зазначається в пояснювальній записці.

Наголошується, що прийняття закону сприятиме забезпеченню виконання взятих Україною міжнародних зобов’язань щодо утримання військовополонених та інтернованих осіб в особливий період.