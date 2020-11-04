Захист обвинуваченого у справі МН17 хоче допитати експертів

У Нідерландах о 10:00, за місцевим часом, у судовому комплексі “Схіпхол” почалося чергове судове засідання у справі МН17.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Слово взяв захист одного з чотирьох обвинувачених, підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова і наголосив, що хоче допитати багатьох експертів щодо проведених ними досліджень, зокрема, виявлених елементів, що свідчать про збиття МН17 “Буком”. А також експертів, які робили доповіді та висновки щодо типу і місця запуску ракети. Адвокати Пулатова зазначили, що бачать неточності, тож хочуть допитати багатьох експертів.

Також захист наголосив, що є питання щодо експертизи вилучених уламків. Адвокати підкреслили, що було важко отримати фрагменти із зони конфлікту. Також на місці трагедії побувало багато людей, тож усе це могло призвести до пошкодження уламків. І саме тому захист хоче допитати багатьох експертів. Нідерландська прокуратура матиме слово у суді вже завтра.

Слідкувати за процесом можна в режимі онлайн.

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада під час своїх виступів захист одного з чотирьох обвинувачених, підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу, заявив, що вважає за необхідне заново допитати свідків у справі MH17.

У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом. Для розгляду справи MH17 було зарезервовано судовий комплекс "Схіпхол", що розташований за 50 км від Гааги. Очікується, що слухання по суті розпочнуться у 2021 році.

Кримінальний процес усе ще перебуває на стадії досудового розгляду. Інтереси Пулатова представляють адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака - полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ; глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський; підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ); громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.