Школи не можуть вимагати від батьків інформаційної згоди щодо COVID-19 - Степанов

Школи не можуть вимагати від батьків підписувати інформаційну згоду, що заклад освіти не несе відповідальність за розповсюдження COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов

“Днями в мережі з’явилася інформація, що батьків школярів адміністрація школи змушує підписувати документ такого змісту: інформаційна згода про те, що батьки свідомо розуміють, що заклад освіти не несе відповідальність за розповсюдження COVID-19, який може бути занесено в заклад людиною з безсимптомним перебігом хвороби. Такий документ не передбачений жодним нормативним актом, це самодіяльність деяких керівників закладів освіти, або інших осіб. Навіщо, вони це роблять, мені невідомо. Ніхто не може вас змусити підписувати такий документ, він нічим не передбачений. Це просто так самодіяльність”, - сказав Степанов.

Міністр відзначив, що засновник навчальних закладів, а це місцеві ради, ОТГ, відповідають за наявність в медичних пунктах навчальних закладів антисептиків, безконтактних термометрів, дезинфекторів, масок для персоналу тощо. Керівники навчальних закладів, за словами Степанова, несуть відповідальність за дотримання протиепідемічних заходів, організацію термометрії, контроль за виконанням протиепідемічних правил.

Це - за словами Степанова, різний час для занять різних класів та груп, перерви між уроками для різних класів в різний часовий проміжок, розмітка на підлозі для дотримання соціальної дистанції, розведення класів по вікових групах тощо.

Міністр нагадав, що на уроках діти можуть перебувати без масок, а на перервах, коли вони виходять в інші приміщення школи — носіння маски обов’язкове.

Стосовно закриття навчальних закладів на карантин та переведення навчання на дистанційну форму навчання Степанов зазначив: ”Відвідування закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти забороняється, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 перебуває більше ніж 50% здобувачів освіти та персоналу закладів освіти”.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ з початку навчального року на COVID-19 перехворіло понад 5 тис учнів і і понад 10,5 тис вчителів.

Станом на 4 листопада в Україні зафіксовано 9 524 нові випадки коронавірусної хвороби.

За весь час пандемії в країні коронавірусом заразилося 420 617 осіб.