З вересня коронавірус виявили у 5 тисяч учнів та 10,5 тисячі вчителів - Степанов

З початку навчального року на COVID-19 перехворіло понад 5 тис. учнів та понад 10,5 тис. учителів.

Як передає Укрінформ про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“Наразі, з початку навчального року перенесло COVID-19 усього 0,9% учнів, що складає 5 215 осіб. Із початку навчального року на COVID-19 захворіло 10 552 вчителі. Станом на зараз на дистанційному навчанні перебуває 912 закладів освіти”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укріфнорм, станом на 4 листопада в Україні зафіксовано 9 524 нових випадки коронавірусної хвороби.

За весь час пандемії в країні коронавірусом заразилося 420 617 осіб.