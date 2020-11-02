Для київських учнів відновили серію програм «Відкритий урок»

На ТРК «Київ» відсьогодні відновлюється серія програм «Відкритий урок» для учнів 7-9 класів, які продовжують навчатися дистанційно.

Як передає Укрінформ, про це заявив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє пресслужба КМДА.

«Наразі у столиці 8 шкіл переведено на дистанційне навчання. Та 449 класів із 133 шкіл також перебувають на карантині. Щоб полегшити навчальний процес, місто продовжить серію програм «Відкритий урок», але тепер для учнів 7, 8 та 9 класів», – розповів Мондриївський.

За його словами, подивитися трансляцію можна буде на каналі ТРК «Київ», онлайн на сайті kyiv.media, а також на сторінках у Facebook та YouTube.

Предмети різні – і уроки хімії, і музичного мистецтва, і навіть фізкультури. Ці матеріали будуть корисними не тільки для школярів, а й для тих, хто хоче освіжити знання. Анонси «Відкритих уроків» постійно оновлюватимуть на офіційній сторінці телеканалу «Київ» у мережі Facebook.

«Столиця робить усе, аби дистанційне навчання стало доступним, уніфікованим та ефективним. А навчання у школах – максимально безпечним у нових реаліях. Водночас якщо ми будемо змушені перевести школи на карантин, заклади мають бути готові до такого кроку», – зазначив Мондриївський.

Він додав, що школи Києва готові працювати в нових реаліях, а місто робить усе можливе задля безпеки школярів та вчителів.

Як повідомлялося, в Україні станом на 2 листопада лабораторно підтверджено 402 194 випадки COVID-19, з них за добу 6754.