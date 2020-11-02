Карантин не потребує переведення учнів на «дистанційку» - роз'яснення МОН

Карантин не потребує переведення учнів на дистанційне навчання, але можливе так зване змішане навчання з використанням технологій дистанційного навчання.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в листі-роз'ясненні МОН щодо застосування нового положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти.

"Карантин та інші надзвичайні обставини, що тимчасово унеможливлюють відвідування закладів освіти, не потребують переведення учнів на дистанційну форму (і відповідного збору заяв від батьків). За рішенням педради освітній процес продовжується з використанням технологій дистанційного навчання на денній або іншій формі здобуття освіти, на яку учнів зараховано. Саме у такий спосіб може бути реалізовано «змішане навчання»", - йдеться у роз'ясненні на сайті Міністерства.

В МОН наголосили, що під час дистанційного навчання зміст освіти і кількість годин для його опанування не скорочується, а реалізується з урахуванням необхідності запобігання погіршенню здоров’я учнів і вчителів, а також технічних можливостей для синхронної взаємодії.

Згідно роз'ясненню, не потрібно проводити всі уроки синхронно, тобто онлайн, з використанням відеоінструментів Skype, Zoom тощо. Також вчителі обов’язково мають приділяти увагу вправам для очей та постави учнів.

Поточне та тематичне оцінювання результатів навчання учнів проводиться дистанційно. Але кількість робіт, які виконують учні для такого оцінювання (з фіксацією оцінки у класному журналі), не повинна бути надмірною і спричиняти перевантаження учнів.

Водночас, якщо батьки з будь-яких причин бажають, щоб їх дитина навчалася дистанційно на постійній основі (протягом навчального року), вони мають звернутися до закладу освіти, який надає послуги саме за дистанційною формою здобуття освіти.

Такий заклад освіти може бути будь-якої форми власності (державної, комунальної, приватної). Але він повинен мати системотехнічне забезпечення для організації саме дистанційної форми здобуття освіти – комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення, електронні освітні ресурси тощо.

"Якщо такий заклад освіти є державним або комунальним, то здобуття повної загальної середньої освіти у ньому є безоплатним для всіх учнів (оплата праці вчителів здійснюється за рахунок державного бюджету)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти затверджене наказом МОН від 08 вересня 2020 року № 1115 та набуло чинності 16 жовтня 2020 року.